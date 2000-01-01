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Ольшевская Наталья Юрьевна
6.0
0
Ольшевская Наталья Юрьевна
Зав. отделением
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2000 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Патологическая анатомия", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
Владивосток, ул. Воропаева, 5
Первичный приём взрослых
Зав. отделением
По запросу
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