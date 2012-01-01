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Омельченко Михаил Михайлович
6.0
0
Омельченко Михаил Михайлович
Хирург
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1976 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Хирургия", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Врачебно-физкультурный диспансер
Владивосток, ул. Черемуховая, 11
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
0 отзывов
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