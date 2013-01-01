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  3. Омельницкая Ольга Владимировна
Омельницкая Ольга Владимировна
6.3
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Омельницкая Ольга Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж 33 года
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1992 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Тематическое усовершенствование "Профпатология", 2013 г.
  • Сертификат "Акушерство и гинекология", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №2
ул. Некрасовская, 52
Консультация взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
1 отзыв

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