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  3. Опрышко Яна Александровна
Опрышко Яна Александровна
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Опрышко Яна Александровна

Стоматолог, Стоматолог-ортодонт
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Стоматология, 1998 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Стоматология хирургическая", 1999 г.
Курсы повышения квалификации
  • ПП Стоматология ортодонтическая, 2000 г.
  • ПП Стоматология терапевтическая, 2010 г.
  • Тематическое усовершенствование "Организация здравоохранения и общественное здоровье", ВГМУ, г. Владивосток, 2014 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Ассистент кафедры стоматология детского возраста и ортодонтии, Тихоокеанский государственный медицинский университта
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Адреса и стоимость приёма
Краевая детская стоматологическая поликлиника
Владивосток, ул. Суханова, 1
Консультация детей
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Стоматолог
По запросу
Никодент
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Пушкинская, 109
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Стоматолог
По запросу
Консультация детей
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Стоматолог
По запросу
13 отзывов

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