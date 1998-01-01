Опрышко Яна Александровна
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Применение в практике брекет - систем, американской системы "Ортоснеп"
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Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Суханова, 1
Консультация детей
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Стоматолог
По запросу
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Пушкинская, 109
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Стоматолог
По запросу
Консультация детей
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Стоматолог
По запросу
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