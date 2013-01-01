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  3. Орлова Анна Петровна
Орлова Анна Петровна
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Орлова Анна Петровна

Массажист
Стаж 7 лет
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Информация о враче
Образование
  • В 2013 году окончила ВБМК Медицинский колледж, по специальности «Медсестра общей практики»
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр лазерной косметологии Тисс
Доступна онлайн запись
Владивосток, пр-т Партизанский, 40
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
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