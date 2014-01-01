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Орлова Валерия Константиновна
6.0
0
Орлова Валерия Константиновна
Врач ЛФК
Стаж 21 год
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Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский институт, Лечебный факультет, 1986 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Лечебная физкультура и спортивная медицина", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
пр-т Океанский, 35
Первичный приём взрослых
Врач ЛФК
По запросу
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