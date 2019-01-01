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Ошанин Виктор Вячеславович
6.0
0
Ошанин Виктор Вячеславович
Массажист
Стаж 1 год
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Информация о враче
Образование
ФГБ ПОУ "Кисловодский медицинский колледж" Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.
Курсы повышения квалификации
Медицинский массаж и кинезотерапия в вертеброневрологии, г. Кисловодск, 2018 г.
Элементы мануальной диагностики и терапии, г. Кисловодск, 2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Вл-к поликлиника №1, декабрь 2019 - по настоящее время
ООО "Клиника лечения боли", август 2019 - март 2020
ООО "Биомеханика", сентябрь 2020 - по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Пушкинская, 55
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
Биомеханика.Мед
Владивосток, пр-т Народный, 11Б
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
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