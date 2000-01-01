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Осина Виктория Олеговна
6.3
1
Осина Виктория Олеговна
Нейрохирург
Стаж 19 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2000 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Нейрохирургия", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач- нейрохирург, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
Владивосток, ул. Алеутская, 57А стр. 1
Первичный приём взрослых
Нейрохирург
По запросу
1 отзыв
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