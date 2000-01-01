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Осипов Илья Сергеевич
10
66
Осипов Илья Сергеевич
Педиатр
,
Терапевт
Стаж 16 лет
Принимает детей
Оказывает амбулаторную помощь на дому.
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрия, 2005 г. окончания
Интернатура по специальности "Врач скорой медицинской помощи", Кафедра реанимации и анестезиологии ВГМУ, 2005 - 2006 гг.
Кафедра терапии с курсом фтизиопульмонологии, с курсом функциональной диагностики, интернатура по специальности "Врач-терапевт, ВГМУ, 2009 - 2010 гг.
Курсы повышения квалификации
ПК по специальности "Врач скорой медицинской помощи", ГБОУ ВПО «ВГМУ» Кафедра реанимации и анестезиологии, 2011 г.
ПК по специальности "Врач-терапевт", ГБОУ ВПО «ТГМУ» Кафедра терапии внутренних болезней, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Рабочий 2-го разряда кафедры гистологии, ВГМУ, 2000 - 2001 гг.
Медбрат, фельдшер, врач-интерн, врач скорой медицинской помощи, МУЗ ССМП г. Владивостока, 2002 - 2009 гг.
Врач скорой медицинской помощи по совместительству, МУЗ ССМП г. Владивостока, 2011 - 2012 гг.
Врач-терапевт, врач-педиатр, ООО «Ваш доктор», 2007 - 2015 гг.
Врач-терапевт, врач-педиатр, ООО «Фальк Медикал», 2015 - 2016 гг.
Врач-терапевт, врач-педиатр, ООО «Доктор Тафи», 2016 - 2017 гг.
Врач-терапевт, врач-педиатр, ООО "Вита Дизайн"
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Адреса и стоимость приёма
ВитаДизайн
Владивосток, ул. Тобольская, 8
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
66 отзывов
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