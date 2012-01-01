Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Осипова Евгения Евгеньевна
6.0
0
Осипова Евгения Евгеньевна
Фельдшер-лаборант
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Лабораторная диагностика", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 161
Первичный приём взрослых
Фельдшер-лаборант
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Егорова
Валентина Васильевна
Фельдшер-лаборант
6.0
0
Записаться
Семенова
Анастасия Александровна
Фельдшер-лаборант
6.0
0
Записаться
Тютикова
Ирина Федоровна
Фельдшер-лаборант
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...