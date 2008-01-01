  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Осипова Наталья Фадеевна
Осипова Наталья Фадеевна
6.0
0

Осипова Наталья Фадеевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский институт, Лечебный факультет, 1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Неврология", 2008 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Поликлиника краевой клинической больницы №2
Владивосток, ул. Интернациональная, 56
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи