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Овчаренко Алексей Викторович
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Овчаренко Алексей Викторович

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 4 года
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Образование
  • ТГМУ. Лечебное дело, 2016 г.
  • ТГМУ. Интернатура. Терапия, 2017 г.
  • ТГМУ. ПП «Ультразвуковая диагностика, 2017 г.
Курсы повышения квалификации
  • ГБОУ ВПО ТГМУ. ПК «Допплерография сосудов, 2019 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Мечников+
Владивосток, ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
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