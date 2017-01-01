Овчаренко Алексей Викторович

• Ультразвуковые диагностические исследования: ЭХО-кг (узи сердца), допплерография сосудов головного мозга, сосудов шеи, сосудов верхних и нижних конечностей, сосуды брюшного отдела аорты, сосуды внутренних органов, органов брюшной полости и забрюшинного пространства, почек, надпочечников, мочевого пузыря, органов малого таза, в том числе трансвагинально, молочных желез, щитовидной железы, мошонки и предстательной железы (ТРУЗИ), лимфатических узлов, мягких тканей, беременности на малых сроках, УЗИ в педиатрии с 1 года, ЭХО-кг в педиатрии с 3 лет