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Овчинникова Наталья Викторовна
6.0
0
Овчинникова Наталья Викторовна
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Принимает детей
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Адреса и стоимость приёма
Детский доктор
Владивосток, пр-т Красного Знамени, 156
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
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