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Пачковская Елена Эдуардовна
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0
Пачковская Елена Эдуардовна
Массажист
Стаж 18 лет
Принимает детей
Специализируется на следующих видах массажа: медицинский, спортивный, лимфодренажный, антицеллюлитный, детский массаж. Настоящий специалист классической школы медицинского массажа.
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Адреса и стоимость приёма
Формула Здоровья
Владивосток, пр-т Острякова, 5
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
Первичный приём детей
Массажист
По запросу
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