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Пахно Екатерина Юрьевна
6.9
3
Пахно Екатерина Юрьевна
Акушер-гинеколог
Стаж 17 лет / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Владивосток, 2003 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Усовершенствование: Акушерство и гинекология, ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинический родильный дом №3
Владивосток, ул. Калинина, 55
Консультация взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
3 отзыва
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