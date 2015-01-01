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Пахолюк Елена Викторовна
6.3
1
Пахолюк Елена Викторовна
Рефлексотерапевт
Стаж 26 лет
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебное дело, 1993 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Неврология", 2015 г.
Общее усовершенствование "Рефлексротерапия", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №2
ул. Пушкинская, 55
Консультация взрослых
Рефлексотерапевт
По запросу
1 отзыв
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