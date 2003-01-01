Пак Елена Викторовна
Стаж 16 лет
Ведет амбулаторный прием женщин с гинекологическими заболеваниями, в том числе с патологией шейки матки (кольпоскопия, лечение аппаратом Сургитрон), диспансерное наблюдение беременных, производит подбор контрацепции (введение и удаление Импланона), коррекцию нарушения менструального цикла, диагностику и лечение бесплодия, стимуляцию овуляции, невынашивания беременности, гинекологических эндокрипатий, кольпоскопию, ведение беременности.
Читать полностью
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Волховская, 5
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Репродуктолог (ЭКО)
По запросу
Загрузка комментариев...