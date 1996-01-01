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Пак Лина Брониславовна
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Пак Лина Брониславовна

Ревматолог, Заместитель главного врача
Стаж 21 год
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1996 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Терапия", ВГМУ, 1997 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Ревматология", ТГМУ, 2013 г.
  • Сертификат "Организация здравоохранения и общественное здоровье", ТГМУ, 2015 г.
  • Сертификат "Нефрология", ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
Владивосток, ул. Адмирала Горшкова, 3
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