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Пак Лина Брониславовна
6.0
0
Пак Лина Брониславовна
Ревматолог
,
Заместитель главного врача
Стаж 21 год
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебное дело, 1996 г. окончания
Интернатура по специальности "Терапия", ВГМУ, 1997 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Ревматология", ТГМУ, 2013 г.
Сертификат "Организация здравоохранения и общественное здоровье", ТГМУ, 2015 г.
Сертификат "Нефрология", ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
Владивосток, ул. Адмирала Горшкова, 3
0 отзывов
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