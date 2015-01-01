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Палоян Маринэ Гришаевна
5.7
1
Палоян Маринэ Гришаевна
Стоматолог-пародонтолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ТГМУ, врач-стоматолог, 2015 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат по специальности стоматология общей практики, ТГМУ, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
George Group
Владивосток, пр-т Океанский, 41
Консультация взрослых
Стоматолог-пародонтолог
По запросу
1 отзыв
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