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  3. Панает Ольга Владиморовна
Панает Ольга Владиморовна
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Панает Ольга Владиморовна

Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Здравница
Владивосток, ул. Беляева, 2
Первичный приём взрослых
Врач общей практики (семейный врач)
По запросу
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