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Панкратова Ольга Вадимовна
6.0
0
Панкратова Ольга Вадимовна
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Владивосток, 2006 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Усовершенствование: Акушерство и гинекология, ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинический родильный дом №3
Владивосток, ул. Калинина, 55
Консультация взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
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