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  3. Пархоменко Марина Юрьевна
Пархоменко Марина Юрьевна
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Пархоменко Марина Юрьевна

Терапевт, Врач функциональной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Адреса и стоимость приёма
Хокуто
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Маковского, 121
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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