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Паршина Галина Александровна
6.6
2
Паршина Галина Александровна
Стоматолог-ортопед
Стаж 10 лет
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
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Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Аврора-Дент
Владивосток, ул. Толстого, 48
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
2 отзыва
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