Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Паскачеева Олеся Александровна
6.0
0
Паскачеева Олеся Александровна
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Дент-Арт
Владивосток, ул. Московская, 1
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Щербатых
Олег Владимирович
Стоматолог
,
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
7.4
7
Записаться
Петрыкина
Галина Викторовна
Стоматолог
,
Стоматолог-гигиенист
6.6
2
Записаться
Ничман
Елена Николаевна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
10
20
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...