Павленко Татьяна Борисовна
Стаж 13 лет
Блефаропластика верхних и нижних век, отопластика , фейслифтинг, SMAS – лифтинг, эндоскопический лифтинг лица, липосакция, липофилинг, липоскульптура тела, все виды нитевого лифтинга.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Бестужева, 22Б
Консультация взрослых
Пластический хирург
По запросу
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Светланская, 4
Консультация взрослых
Пластический хирург
По запросу
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