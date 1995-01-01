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Павленко Татьяна Борисовна
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Павленко Татьяна Борисовна

Пластический хирург
Стаж 13 лет
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 1995 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Квалификационный экзамен по специальности “Дерматокосметология”, Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования, 2003 г.
  • Обучение по эндоскопической хирургии лица, г. Казань (профессор Богов), 2011 г.
Участие в ассоциациях
  • Член Общества пластических реконструктивных и эстетических хирургов
Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Plastek Surgery
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Бестужева, 22Б
Консультация взрослых
Пластический хирург
По запросу
Plastek Surgery
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Светланская, 4
Консультация взрослых
Пластический хирург
По запросу
2 отзыва

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