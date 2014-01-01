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Павлова Лилия Владимировна
6.3
1
Павлова Лилия Владимировна
Инфекционист
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1990 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Инфекционные болезни", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
Владивосток, ул. Флотская 4-я, 37/39
Первичный приём взрослых
Инфекционист
По запросу
1 отзыв
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