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Павлуш Екатерина Николаевна
6.0
0
Павлуш Екатерина Николаевна
Терапевт
Стаж 5 лет
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2012 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Терапия", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-терапевт, Поликлиника Приморской краевой клинической больницы №1, по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Поликлиника Приморской краевой клинической больницы №1
Владивосток, ул. Алеутская, 53
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов
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