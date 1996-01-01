Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Павлющенко Кристина Александровна
6.5
2
Павлющенко Кристина Александровна
Психиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, факультет Психологии, 1996 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Институт клинической психиатрии и психологии
Владивосток, ул. Лазо, 6Б
Первичный приём взрослых
Психиатр
По запросу
2 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Потужная
Мария Григорьевна
Психиатр
6.0
0
Записаться
Коломеец
Александр Андреевич
Психиатр
5.8
7
Записаться
Прищепа
Сергей Викторович
Психиатр
6.3
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...