Пестрикова Татьяна Леонидовна
Стаж 16 лет / Кандидат медицинских наук
Ультразвуковые диагностические исследования органов брюшной полости и забрюшинного пространства, почек, надпочечников, мочевого пузыря, органов малого таза, в том числе трансвагинально, молочных желез, щитовидной железы, мошонки и предстательной железы (ТРУЗИ), лимфатических узлов, мягких тканей, беременности на малых сроках
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Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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