  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Петренко Людмила Павловна
Петренко Людмила Павловна
6.0
0

Петренко Людмила Павловна

Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1972 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Терапия", ВГМУ
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №8
Владивосток, ул. Вострецова, 4
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи