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  3. Петрищева Валентина Александровна
Петрищева Валентина Александровна
6.6
2

Петрищева Валентина Александровна

Стоматолог-терапевт
Стаж 14 лет
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Адреса и стоимость приёма
Аквамарин Дент
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Ульяновская, 7
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
2 отзыва

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