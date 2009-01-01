Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Матвеева (Петрова) Юлия Александровна
6.3
1
Матвеева (Петрова) Юлия Александровна
Стоматолог-терапевт
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, 2009 г
Профессиональная переподготовка в 2011 по специальности терапевтическая стоматология
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Медис
Владивосток, ул. Днепровская, 36
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Полякова
Александра Михайловна
Стоматолог-терапевт
6.0
0
Записаться
Коновалов
Александр Евгеньевич
Стоматолог-терапевт
6.9
3
Записаться
Русакова
Елена Юрьевна
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог-ортодонт
,
Стоматолог-хирург
,
Главный врач
7.0
2
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...