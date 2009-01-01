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  3. Матвеева (Петрова) Юлия Александровна
Матвеева (Петрова) Юлия Александровна
6.3
1

Матвеева (Петрова) Юлия Александровна

Стоматолог-терапевт
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2009 г
  • Профессиональная переподготовка в 2011 по специальности терапевтическая стоматология
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Медис
Владивосток, ул. Днепровская, 36
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
1 отзыв

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