  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Петрухина Ирина Анатольевна
Петрухина Ирина Анатольевна
6.0
0

Петрухина Ирина Анатольевна

Терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Ярославский Государственный медицинский институт, 1983 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Кардиология", Ярославский Государственный медицинский институт
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Терапия", ВГМУ
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №8
Владивосток, ул. Вострецова, 4
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи