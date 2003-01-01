Петрук Иван Викторович
Стаж 11 лет / Врач второй категории
Принимает детей
Цель как специалиста: «Высшее благо достигается на основе полного физического и умственного здоровья»(Цицерон)
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Борисенко, 4
Консультация взрослых
Стоматолог
Бесплатно
Стоматолог-имплантолог
Бесплатно
Стоматолог-хирург
Бесплатно
Консультация детей
Стоматолог
Бесплатно
Стоматолог-хирург
Бесплатно
Загрузка комментариев...