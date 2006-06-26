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  3. Петухова Наталья Сергеевна
Петухова Наталья Сергеевна
9.3
12

Петухова Наталья Сергеевна

Стоматолог
Стаж 21 год
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, cпециальность "Стоматология", 26.06.2006 г. окончания
  • Клиническая интернатура, ВГМУ, 2007 г.
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Стоматология детская", 2011 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2013 г.
  • Повышение квалификации "ТУ Радиационная безопасность", 2014 г.
  • Мастер-класс "Plasmolifting в стоматологии", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Сона Плюс II
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Фирсова, 3
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
Консультация детей
Стоматолог
По запросу
Сона Плюс
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Пионерская, 1
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
Консультация детей
Стоматолог
По запросу
Клиника доктора Кремешного
ул. Пологая, 53А
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
Консультация детей
Стоматолог
По запросу
12 отзывов

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