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Петухова Юлия Юрьевна
6.3
1
Петухова Юлия Юрьевна
Онколог
Стаж не указан
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Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
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Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой онкологический диспансер
Владивосток, ул. Русская, 59
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
1 отзыв
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