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Певчев Дмитрий Константинович
6.2
1
Певчев Дмитрий Константинович
Онколог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1994 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Профи Клиник
Владивосток, пр-т Партизанский, 33А
Первичный приём взрослых
Онколог
2500 р
Вторичный приём взрослых
Онколог
2500 р
1 отзыв
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