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Пирогова Ирина Ивановна
5.7
1
Пирогова Ирина Ивановна
Терапевт
Стаж 35 лет
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Асклепий
Владивосток, ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Отделенческая клиническая больница на ст. Владивосток
Владивосток, ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
1 отзыв
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