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  3. Пирогова Ирина Ивановна
Пирогова Ирина Ивановна
5.7
1

Пирогова Ирина Ивановна

Терапевт
Стаж 35 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Асклепий
Владивосток, ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Отделенческая клиническая больница на ст. Владивосток
Владивосток, ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
1 отзыв

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