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Плетнева Елена Васильевна
6.0
0
Плетнева Елена Васильевна
УЗИ-специалист
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1982 г. окончания
Интернатура по специальности "Терапия", ВГМИ
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Ультразвуковая диагностика", ТГМУ
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №8
Владивосток, ул. Вострецова, 4
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
0 отзывов
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