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Плетнева Галина Юрьевна
6.0
0
Плетнева Галина Юрьевна
Рентгенолог
Стаж не указан
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Адреса и стоимость приёма
Мед эксперт
Владивосток, ул. Русская, 5Б
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
0 отзывов
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