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Починков Сергей Васильевич
6.3
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Починков Сергей Васильевич

Стоматолог-ортопед, Главный врач
Стаж 21 год
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Информация о враче
Образование

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Курсы повышения квалификации

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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Заместитель глав. врача, стоматолог-ортопед, медицинский центр "Никодент"
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Адреса и стоимость приёма
Клиника инновационной стоматологии
Доступна онлайн запись
пр-т Океанский, 35
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
1 отзыв

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