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Подкаура Наталья Витальевна
6.9
3
Подкаура Наталья Витальевна
Стоматолог-терапевт
,
Зубной врач
Стаж 15 лет
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Информация о враче
Образование
Владивостокское базовое медицинское училище, 2004 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Тридент
Владивосток, ул. Калинина, 283А
Консультация взрослых
Зубной врач
По запросу
Колибри
Владивосток, ул. 50 лет ВЛКСМ, 24/1
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
3 отзыва
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