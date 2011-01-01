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Подлесная Александра Константиновна
6.3
1
Подлесная Александра Константиновна
Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1967 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Фтизиатрия", ВГМУ, 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-фтизиатр, заведующая 10-м фтизиатрическим отделением для больных туберкулезом, сочетанием с ВИЧ-инфекцией, Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
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Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
Владивосток, ул. Флотская 4-я, 37/39
Первичный приём взрослых
Фтизиатр
По запросу
1 отзыв
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