Подольская Светлана Султановна
Стаж 8 лет
Проводит уходовые процедуры для лица и тела, чистки, пилинги, мезотерапию лица, и волосистой части головы, биоревитализацию, контурную пластику, ботулинотерапию, плазмолифтинг. Осуществляет аппаратную косметологию, в том числе фотоомоложение, лечение гемангиом, удаление сосудистых звездочек, лечение купероза
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Калинина, 295
Первичный приём взрослых
Косметолог
По запросу
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