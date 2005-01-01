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  3. Подольская Светлана Султановна
Подольская Светлана Султановна
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Подольская Светлана Султановна

Косметолог
Стаж 8 лет
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский Государственный медицинский университет, лечебный факультет. Врач по специальности лечебное дело, 2005-2011 гг
  • Интернатура по терапии на кафедре терапии ФПК и ППС, на базе ГКБ №1, 2011-2012 гг
  • Первичная переподготовка по специальности ультразвуковая диагностика, 2012 г
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Курсы повышения квалификации
  • Обучение, подтвержденное сертификатами: «Мастер моделирования ресниц Novel Lash Up», «Применение химических пилингов Mediderma, космецевтических препаратов для пред- и постпилинговых уходов Sesderma», «Применение химических пилингов Renophas», «Современные методы аппаратной косметологии», «Современные методы коррекции возрастных изменений кожи: мезотерапия в косметологии», «Теория и практика применения препарата «Meso-wharton P199,Meso-Xanthin P199», сертификат "innovathion по использованию линии препаратов Yvoire", "IAL SYSTEM ACP, Juvederm, Surgiderm, Рестилайн», «Ксеомин», «Диспорт», «Ботокс», 2014-2015 гг
Участие в ассоциациях

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиника лазерной хирургии Доктора Григоренко
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Калинина, 295
Первичный приём взрослых
Косметолог
По запросу
3 отзыва

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