Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Погребная Татьяна Сергеевна
6.0
0
Погребная Татьяна Сергеевна
Медицинская сестра (брат)
Стаж 18 лет
Информация о враче
Образование
Лесозаводское медицинское училище, 2003 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Сестринское дело", Владивостокский базовый медицинский колледж,2013 г.
Сертификат "Управление сестринской деятельностью", ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
Владивосток, ул. Адмирала Горшкова, 3
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Мозговая
Оксана Ивановна
Медицинская сестра (брат)
6.0
0
Записаться
Сулла
Мария Леонидовна
Медицинская сестра (брат)
6.0
0
Записаться
Семенова
Елена Владимировна
Медицинская сестра (брат)
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...