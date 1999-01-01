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Погребной Дмитрий Станиславович
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Погребной Дмитрий Станиславович

Мануальный терапевт, Кинезиолог, Реабилитолог
Стаж 23 года
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • 1999 г. - Диплом ВГМУ, специальность «Педиатрия»
  • 1999 - 2000 гг. - Ординатура – ВГМУ, специальность «Врач-травматолог-ортопед»
  • 2006 - 2009 г. - обучение в институте современной кинезитерапии и физической реабилитации профессора С.М. Бубновского
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Адреса и стоимость приёма
ДиаМед
Доступна онлайн запись
ул. Луговая, 65
Первичный приём взрослых
Кинезиолог
По запросу
Мануальный терапевт
По запросу
Реабилитолог
По запросу
Первичный приём детей
Кинезиолог
По запросу
Мануальный терапевт
По запросу
Реабилитолог
По запросу
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