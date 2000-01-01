Полежаев Александр Анатольевич

Хирург-онколог торакального отделения Приморского краевого онкологического диспансера, 1982 - 1984 гг.

Заведующий торакальным отделением Приморского краевого онкологического диспансера, 1984 по 2009 гг.

Профессор кафедры общей хирургии ВГМУ, С 2000 г. - по настоящее время