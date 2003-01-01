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Полещук Ольга Валерьевна
6.0
0
Полещук Ольга Валерьевна
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2003 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Офтальмология", 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
Владивосток, ул. Русская, 55/4
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
0 отзывов
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