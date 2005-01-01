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Полозова Елена Константиновна
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Полозова Елена Константиновна
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 15 лет
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Информация о враче
Образование
В 2005 году закончила Владивостокский Государственный Медицинский Университет, по специальности «Лечебное дело»
Курсы повышения квалификации
В 2010 году закончила Факульте повышения квалификации медицинских работников Российского Университета Дружбы Народов г. Москва, по специальности «Косметология»
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр лазерной косметологии Тисс
Доступна онлайн запись
Владивосток, пр-т Партизанский, 40
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
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