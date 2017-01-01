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  3. Полятика Анна Николаевна
Полятика Анна Николаевна
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Полятика Анна Николаевна

Ревматолог
Стаж 7 лет
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Информация о враче
Образование
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет, лечебное дело, 2015г
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет, ординатура терапия, 2017г
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет, первичная переподготовка, ультразвуковая диагностика, 2017г
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Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Клиника ревматологии проф. Дубикова А.И. 2018г – настоящее время врач-ревматолог
  • Клиника ревматологии проф.Д убикова А.И. 2018г – настоящее время врач-УЗД
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Адреса и стоимость приёма
Клиника ревматологии профессора Дубикова А. И.
ул. Басаргина, 42В
Первичный приём взрослых
Ревматолог
3000 р
Вторичный приём взрослых
Ревматолог
2500 р
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